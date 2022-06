Carlo Calenda (Azione): “Al ballottaggio di Parma non voterei per Vignali”. VIDEO

Sono soddisfatto del risultato delle comunali di Parma, nei limiti, perchè Dario Costi aveva fatto un lavoro straordinario” dichiara Carlo Calenda, coordinatore nazionale di Azione, che è venuto tre volte a Parma in campagna elettorale per sostenere la candidatura di Costi. “Qualcuno mi deve spiegare come hanno fatto a votare un sindaco (Pietro Vignali) che ha patteggiato due anni per corruzione e concussione da ex sindaco di Parma. C’è anche un problema di civismo tra i cittadini. Se fossi a Parma al ballottaggio non voterei Vignali. Adesso parleremo di cosa fare e verificheremo se vengono percepite le nostre istanze programmatiche.”