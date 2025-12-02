Carmine Rocco Grassi è il nuovo Questore della provincia di Parma

Dal 1° dicembre 2025 il Dirigente Superiore, dottor Carmine Rocco Grassi, è ufficialmente il nuovo Questore di Parma.

La cerimonia di insediamento si è aperta con la tradizionale deposizione della corona d’alloro al cippo dedicato ai Caduti della Polizia di Stato, momento simbolico che ha segnato l’avvio del suo mandato.

Il Questore Grassi arriva a Parma forte di un’esperienza maturata in oltre trent’anni di servizio, durante i quali ha ricoperto incarichi di primaria importanza nell’amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Dopo aver frequen

ato il 78° corso per Vice Commissari, nell’agosto 1992 è stato assegnato alla Questura di Reggio Calabria, al Commissariato di Polistena. Nel 1995 ha assunto la guida della Squadra Mobile della Questura di Como e, nel febbraio 2001, quella della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Brescia, per poi diventarne dirigente nel 2004. In questi ruoli ha diretto importanti indagini contro la criminalità organizzata, comune e mafiosa, e contro i traffici internazionali di sostanze stupefacenti.

Promosso Primo Dirigente nel gennaio 2010, è stato nominato Dirigente del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica del Triveneto, con sede a Padova. Qui ha ideato e promosso un innovativo protocollo operativo – autorizzato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – che regolamenta l’intervento del personale sanitario sulla scena del crimine, a tutela delle attività di sopralluogo e delle analisi scientifiche.

Nel giugno 2016 ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Cremona e, nell’aprile 2018, quello di Vicario del Questore di Torino. Nel capoluogo piemontese ha coordinato la gestione di eventi con la presenza di alte cariche istituzionali italiane ed estere, manifestazioni sportive di rilievo, cortei delle realtà antagoniste e i delicati servizi di ordine pubblico legati alla tutela del cantiere T.A.V.

Con la promozione a Dirigente Superiore, nel gennaio 2021 ha assunto la guida della II Zona Polizia di Frontiera della Lombardia. In tale incarico ha gestito la complessa emergenza umanitaria legata all’arrivo, presso l’aeroporto di Orio al Serio, di migliaia di donne e minori ucraini in fuga dal conflitto. In collaborazione con l’Autorità Giudiziaria Minorile, ha inoltre predisposto una procedura dedicata all’identificazione dei minori non accompagnati privi di documenti, categoria particolarmente esposta al rischio di sfruttamento.

Nel 2023 è stato nominato Questore di Cuneo.

Accanto agli incarichi operativi, il dottor Grassi ha svolto attività di docenza in materie giuridiche e tecniche investigative presso la Scuola Pol.G.A.I. di Brescia e la Scuola Allievi Agenti di Piacenza, contribuendo alla formazione di numerosi operatori italiani e stranieri.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto 32 riconoscimenti per meriti di servizio, a testimonianza dell’impegno e della professionalità che lo hanno contraddistinto in ogni funzione ricoperta.