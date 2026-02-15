Carnevale 2026 a Borgtaro. Foto

by Andrea Marsiletti

Tradizionale sfilata per le vie del paese dei gruppi e dei carri allegorici legati alla tradizione del Carnevale, molto sentita in Valtaro, in particolare a Borgtotaro. Migliaia di persone presenti, in replica al sold out del giovedì e del sabato.

Impossibile, senza prenotazione, trovare un posto per dormire o per sedersi a tavola. Particolarmente apprezzato il carro del juke box, insieme all’imitazione perfetta ad opera di Massimo Pesci (Pekkio) di Don Angelo Busi.

Un particolare che colpisce sempre: centinaia i bambini, perfettamente mascherati con i loro genitori, delle scuole primarie, che hanno sfilato con le loro insegnanti ed educatrici. Mauro Delgrosso

