Carnevale sicuro: sequestrati oltre 2.000 articoli non a norma nel Parmense

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Parma ha intensificato i controlli economici sul territorio in vista dei festeggiamenti di Carnevale, sequestrando oltre 2.000 articoli non conformi alle normative di sicurezza, per un valore commerciale complessivo di circa 12.000 euro.

I prodotti irregolari erano esposti in vendita all’interno di tre empori situati a Fidenza, Langhirano e Collecchio.

Nel dettaglio, le pattuglie del Gruppo Parma, della Tenenza di Fidenza e della Tenenza di Fornovo di Taro hanno eseguito tre distinte ispezioni, individuando tra gli scaffali numerosi articoli carnevaleschi – tra cui maschere, creme make-up, glitter, stelle filanti e accessori per travestimenti – oltre a oggetti di bigiotteria e articoli per la casa e la persona.

La merce risultava priva delle indicazioni minime obbligatorie previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative alla composizione chimica – particolarmente rilevanti per prodotti destinati a entrare in contatto diretto con la pelle – e alle informazioni commerciali essenziali, come l’indicazione del luogo di provenienza e del soggetto importatore.

Oltre al sequestro amministrativo, finalizzato a impedire la vendita dei prodotti non sicuri, ai titolari degli esercizi commerciali sono state contestate le previste sanzioni amministrative.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio svolte dalla Guardia di Finanza per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, a tutela della salute dei consumatori e della concorrenza leale tra operatori economici.