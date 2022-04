Caro bollette, Occhi (Lega): “Bene Vignali, extraprofitti delle multiutility per aiutare le nostre famiglie e i nostri anziani”

“La ricetta di Vignali è la nostra ricetta: aiutiamo i parmigiani in difficoltà con gli extraprofitti delle multiutility a partecipazione pubblica”. Così il capogpruppo della Lega nel Consiglio comunale di Parma, Emiliano Occhi, ha plaudito alla proposta fatta dal candidato sindaco.

“Ci sono famiglie più o meno numerose e anziani, ma anche artigiani e commercianti che non riescono più a pagare le bollette per l’energia e il riscaldamento aumentate a dismisura. Una vera e propria nuova emergenza sociale alla quale anche i comuni possono e devono far fronte – ha proseguito l’esponente egoista – Lo scorso 21 febbraio, come Gruppo Lega abbiamo presentato una mozione che vorremmo sia discussa nelle prossime sedute di Consiglio comunale nella quale chiediamo di destinare il surplus di dividendi che arriveranno dagli utili di IREN spa alla diminuzione delle tariffe energetiche delle famiglie e di altri soggetti in difficoltà. Il prossimo 21 giugno si terrà appunto l’assemblea dei soci di questa multiutility nella quale si prevede che sarà presentato un utile netto di oltre 100 milioni. È quello il tesoretto che potrà essere utilizzato dai comuni soci per chi è in difficoltà. Ci vorrà però massima attenzione nel distribuire gli aiuti alle famiglie e alle persone che si trovano in una obiettiva difficile situazione economica, non a chi in questa città è arrivato illegalmente e vuole avere solo diritti e nessun dovere”.

Nella stessa risoluzione – ha concluso – abbiamo inoltre chiesto che si studi con Iren di favorire una differente articolazione delle tariffe orientata ai costi effettivamente sostenuti per la combustione dei rifiuti che fornisce energia per il teleriscaldamento, al fine di generare una ulteriore scontistica a favore delle famiglie e delle imprese”.

Lega Salvini Premier Parma