Caro energia e caro bollette: il punto in diretta facebook con gli esperti di Federconsumatori Parma

Il tema del caro bollette legato ai costi dell’energia sta creando enormi preoccupazioni e grandi disagi ai consumatori che in queste settimane si stanno rivolgendo in massa agli sportelli di Federconsumatori Parma per ricevere informazioni e consigli.

Allo scopo di rispondere al maggior numero di utenti possibile, l’associazione di consumatori ha pensato ad un incontro online con gli esperti, per fare il punto sulle principali questioni aperte in tema. Lunedì 24 ottobre, dalle 19, in diretta Facebook si parlerà della recente procedura di infrazione aperta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di alcuni gestori (tra cui Iren), delle variazioni unilaterali dei contratti, di teleriscaldamento, rateizzazione dei pagamenti e del drammatico tema dei distacchi. Verranno inoltre presentati dei confronti tra tariffe e tra diverse tipologie contrattuali.

All’incontro parteciperanno Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma, Daniela Bertolone e Paolo Tazzini dello Sportello energia dell’associazione. Per assistere alla diretta basta collegarsi alla pagina Facebook di Federconsumatori Parma (https://www.facebook.com/federconsumatoripr); sarà inoltre possibile porre domande inviando il proprio messaggio via Whatsapp al numero 3516539963