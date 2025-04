Carta d’identità più rapida: digitalizzazione riduce l’attesa fino all’88%

Continuano gli interventi del Comune per l’efficientamento interno e la possibilità di garantire servizi sempre più tempestivi alla cittadinanza. Grazie a un intervento di riorganizzazione delle procedure, al potenziamento dell’organico e all’introduzione di strumenti digitali mirati, è stato possibile ridurre significativamente i tempi di attesa per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (Cie), fino a un -88% rispetto ai picchi massimi registrati nel 2023.

A partire da ottobre 2024, è stato attivato un nuovo sistema di prenotazione online tramite Agenda CIE, che consente ai cittadini di fissare un appuntamento in relazione alla scadenza del proprio documento, assegnando priorità alle richieste più urgenti. Questo ha permesso una gestione più efficiente degli appuntamenti e una sensibile riduzione dei tempi di attesa, oggi inferiori in media ai 15 giorni. La media mensile di carte di identità rilasciate è attualmente di circa 2.000 documenti.

“Il miglioramento dei servizi al cittadino è un obiettivo fondamentale della nostra amministrazione. L’abbattimento dei tempi di attesa è naturalmente un elemento chiave in questo senso. Il dato che presentiamo ci sprona a migliorare ancora di più per avvicinarci a quello che è l’abbattimento totale dei tempi di attesa, e mette in luce l’importanza delle politiche di inclusione digitale che il Comune ha messo in campo – commenta il sindaco Michele Guerra -. I punti di Digitale Facile sono stati frequentati, grazie anche ad un sistema di associazioni che ha saputo collaborare ottimamente con noi, e stanno dando i risultati che attendevamo. Un ringraziamento anche al personale del Comune, impegnato ogni giorno per raggiungere questi sfidanti obiettivi. Siamo molto contenti, continuiamo su questa strada e cerchiamo di implementare ancora di più questo notevole risultato”.

“Il lavoro svolto in questi mesi testimonia l’impegno dell’amministrazione nel migliorare concretamente i servizi essenziali per i cittadini – afferma Marco Bosi, assessore allo Sport e al Bilancio con delega ai Servizi Demografici -. Ridurre drasticamente i tempi di attesa per il rilascio della carta di identità non è stato solo un obiettivo operativo, ma una risposta doverosa a un’esigenza diffusa. Grazie a una gestione più razionale e all’uso intelligente delle risorse digitali, siamo riusciti a restituire efficienza, trasparenza e prossimità ai cittadini”.

“La transizione digitale non è semplicemente una modernizzazione degli strumenti, ma una trasformazione che deve essere inclusiva e attenta alle reali esigenze delle persone -dichiara Caterina Bonetti, assessora ai Servizi Educativi con delega alla Transizione Digitale -. Il nuovo sistema di prenotazione è un esempio di come la tecnologia possa essere al servizio della comunità, ma è altrettanto importante garantire che nessuno resti indietro. Per questo abbiamo investito nella rete di sportelli Digitale Facile, perché ogni cittadino possa essere accompagnato e supportato nel proprio percorso di accesso ai servizi pubblici digitali”.

Persupportare i cittadini che incontrano difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali, il Comune ha attivato i punti Digitale Facile: sportelli fisici presenti sul territorio in cui operatori formati offrono assistenza gratuita per prenotazioni online, accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, utilizzo dell’identità digitale (Spid, Cie) e altri strumenti utili alla vita quotidiana.

I punti Digitale Facile del Comune di Parma, gestiti in collaborazione con enti del terzo settore, sono attivi in diverse sedi cittadine.

Alla struttura comprensoriale Ancescao Aps di Parma, in via Milano 30, lo sportello è aperto il lunedì dalle 13 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 14.

Al Comitato Anziani Parma Centro, in Piazzale Allende Salvador 1, è disponibile il lunedì dalle 9 alle 14 e il martedì dalle 13 alle 18.

Al Direzionale uffici comunali, in largo Torello de Strada 11/a, è aperto il lunedì dalle 14.30 alle 17.30, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13.

Alla Biblioteca Civica, in vicolo Santa Maria 5, è operativo il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13, e il giovedì dalle 15 alle 17.

Un punto è attivo anche presso Ciac, in via Primo Bandini 6, il martedì dalle 8.30 alle 13.30 e il venerdì dalle 14 alle 19.

Da Sefora Srl Impresa Sociale Anfass, in via Casaburi 15, il servizio è disponibile il lunedì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, e il giovedì dalle 9.30 alle 13.30.

Infine, all’Auser Parma, in via La Spezia 156, il punto è aperto il martedì e il giovedì dalle 8.15 alle 13.15.