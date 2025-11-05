Carta solidale: bonus spesa per 498 famiglie dell’Unione Pedemontana

Sono 498 le famiglie residenti nei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) destinatarie del bonus spesa da 500 euro attraverso la Carta solidale “Dedicata a te” con la quale potranno, inoltre, usufruire di sconti nei negozi convenzionati. Le graduatorie dei beneficiari individuati dall’INPS, sono state pubblicate, suddivise per ogni comune, sul sito di Azienda Pedemontana Sociale www.pedemontanasociale.pr.it.

La carta solidale, una “Poste Pay” rilasciata da Poste Italiane, può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità indicati nell’Allegato 1 del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Chi ha diritto al contributo

Il criterio principale per ricevere il bonus è l’ISEE, che non deve essere superiore ai 15mila euro. Sono stati poi individuati tre criteri di priorità per l’erogazione del contributo: nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011; nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007; nuclei familiari composti da non meno di tre componenti. Per tutti e tre i criteri, la precedenza è stata data alle famiglie con indicatore ISEE più basso.

Chi non ne ha diritto

Sono stati esclusi dal provvedimento coloro che, pur avendo i requisiti, risultino già titolari delle seguenti misure di sostegno economico: Reddito di cittadinanza; Assegno di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

Il contributo non è inoltre stato erogato ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI e Indennità sociale di disoccupazione per i collaboratori DIS-COLL); fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni (CIG); qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Come e dove utilizzare la tessera

I nuovi beneficiari possono richiedere la carta presso un qualsiasi Ufficio Postale, presentando allo sportello il codice di riferimento indicato nell’oggetto della comunicazione che Pedemontana Sociale ha inviato ai percettori, un documento di identità in corso di validità e il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.

Per chi è stato già beneficiario negli anni precedenti, la somma di 500 euro viene accreditata direttamente sulla carta “Dedicata a te” già in loro possesso.

La tessera è immediatamente attiva e può essere utilizzata come una normale carta di pagamento, ma occorre effettuare la prima spesa entro il 16 dicembre 2025. Il credito potrà essere consumato entro il 28 febbraio 2026 negli esercizi commerciali che accettano pagamenti elettronici con carte dei circuiti Mastercard, limitatamente, come già anticipato, per i beni di prima necessità elencati dal decreto.

Una volta esaurito il credito, la tessera dovrà essere conservata, sia perché potrebbero esserci altre ricariche (la tessera indica una data di scadenza ma potrà essere rinnovata presso un qualsiasi ufficio postale), sia perché ci sarà la possibilità di poter continuare a fare acquisti a prezzi scontati negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa.