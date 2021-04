Casa Cervi celebra il 1° maggio online

Anche Casa Cervi celebra la Festa dei lavoratori; per il secondo anno a distanza, con una serie di contenuti sul nostro canale YouTube e sui social a partire dalle ore 16.

PROGRAMMA

Intervento di Albertina Soliani (Presidente Istituto Alcide Cervi)

NOTE DA CASA CERVI

Daniele Goldoni, cantautore e cantastorie

“Parole di Popolo”, Piccolo Canzoniere Resistente

Esecuzione da Casa Cervi dei seguenti brani:

“Sciur padrun da li beli braghi bianchi”

“Noi siamo la classe operaia”

“Domani l’è festa non si lavora”

SPETTACOLO “CIDE – I doni di Papà Cervi”

Trasmissione in streaming

Realizzato e diretto da Maurizio Bercini, scritto da Marina Allegri. Prodotto da Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti in collaborazione con Istituto Alcide Cervi e con CaracòLETTURE DA CASA CERVI

Gli attori Pierluigi Tedeschi e Mariangela Dosi leggono alcuni brani legati alla famiglia Cervi

LETTURA PER BAMBINI BILINGUE

Si inaugura una video-rubrica di letture bilingue per bambini di storie provenienti dalla Biblioteca per ragazzi “Il Mappamondo di Casa Cervi”. Si parte con la favola “La rana e il serpente”, letta in lingua birmana da Virginia King

RADIO “IL RACCOLTO”

Puntata speciale della web radio ufficiale di Casa Cervi, condotta da Mirco Zanoni e Paolo Papotti. Insieme si parla di 25 aprile e di 1° maggio, due date fondamentali per l’Italia e per l’Istituto Alcide Cervi

IL MEGLIO DI CASA CERVI DIGITALE

Repertorio dei migliori video realizzati dalla Redazione digitale di Casa Cervi da aprile 2020 ad aprile 2021