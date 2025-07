Casa della Musica, convegno internazionale di studi: La fabbrica dell’opera verdiana, ieri e oggi

Il 2 e 3 settembre, nella Casa della Musica di Parma si terrà il convegno internazionale di studi LA FABBRICA DELL’OPERA VERDIANA, IERI E OGGI. Il Comitato scientifico è formato da Marco Capra, Alessandro Roccatagliati, Ruben Vernazza.

Il convegno è promosso da Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Teatro Regio di Parma e Università degli Studi di Palermo, e si propone di indagare il dietro le quinte dell’opera lirica, mettendo sotto la lente di ingrandimento la macchina organizzativa del melodramma e il lavoro di figure tecniche quali committenti, agenti, editori, avvocati, addetti stampa.

Dopo le pionieristiche indagini condotte negli anni Ottanta del secolo scorso, lo studio dei meccanismi e delle agencies dell’industria operistica italiana sta attraversando oggi una fase di rinnovata fioritura. Ricerche recenti hanno individuato e problematizzato temi e fenomeni nuovi, o riconsiderato quelli noti, secondo approcci disciplinari variegati: della storia della musica, della storia culturale e transnazionale, dell’economia, del diritto…

Giovandosi di questo vivace dibattito accademico, il convegno intende indagare la fabbrica italiana del teatro d’opera secondo una prospettiva cronologica ampia, che da metà Ottocento giunga al presente. Perno delle riflessioni sarà l’universo Verdi, le cui opere rappresentano oggetti privilegiati per individuare continuità e rotture sistemiche e storiche.

MARTEDÌ 2

15.00 • 18.30

Sessione 1: Produrre, controllare, mediare

Modera: Alessandro Roccatagliati

MATTEO PAOLETTI, Produrre opera, oggi: un paradosso economico?

SIEL AGUGLIARO, Tra patrimonio e palcoscenico: la gestione teatrale della ‘pratica

del canto lirico in Italia’ ai tempi del riconoscimento UNESCO

DITLEV RINDOM, Casa Ricordi in Sud America: tra frontiera e innovazione nel mon-

do verdiano

LIVIA CAVAGLIERI, «Queste mignatte moderne, in oggi tanto moltiplicate su tutta

la penisola»: agenti e mediatori teatrali

DAVIDE CIPRANDI, Ricordi (e Verdi) contro i teatri milanesi: le dispute sui diritti

d’autore e gli interventi del Comune di Milano (1867-1874)

MERCOLEDÌ 3

9.30 • 12.30

Sessione 2: Industria dell’opera e industrie mediatiche

Modera: Marco Capra

RUBEN VERNAZZA, «Dividere il male per metà»: Verdi, Ricordi, e il commercio delle

partiture (1849-1896)

ELENA OLIVA, Promuovere l’opera nella stampa di agenzia a metà Ottocento

DANIELE PALMA, Verdi nei mercati discografici del primo Novecento

MARCO TARGA, Ricordi e l’industria del cinema muto italiano

CAROLIN KRAHN, Cantare per consumare? Verdi e la messa in scena dell’opera

nella pubblicità televisiva in Germania

14.30 • 16.00

Tavola rotonda 1: Editoria e divulgazione operistica oggi

Modera: Paolo Russo

Discutono: ELEONORA DI CINTIO • VALENTINA ANZANI • ANDREA ESTERO

16.00 • 17.30

Tavola rotonda 2: Attualità dei mestieri del teatro d’opera

Modera: Luigi Ferrari

Discutono: PAOLO PINAMONTI • GIULIO CASTRONOVO • GIUSEPPE ALBENZIO