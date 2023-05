Casa della Musica e Archivio del Teatro Regio insieme per la settimana dell’educazione al patrimonio in archivio

Anche quest’anno Casa della Musica – Archivio storico del Teatro Regio di Parma partecipa all’iniziativa “Quante storie nella Storia. Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in archivio”, promossa dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana – Sezione Emilia Romagna e la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, presentando al pubblico i risultati dei progetti svolti durante l’anno con le scuole di vario ordine e grado, tramite eventi aperti a tutti.

Quest’anno il progetto di didattica in archivio ha visto la collaborazione tra Comune di Parma e l’I.T.E. “Giambattista Bodoni”. Insieme è stato realizzato un progetto di PCTO – Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che ha coinvolto gli studenti della classe 4 F. I ragazzi hanno lavorato su documenti dell’archivio storico del Teatro Regio, tra cui manifesti, lettere e rapporti degli ispettori del Teatro Regio, focalizzandosi su alcuni grandi artisti e personaggi, oggi poco conosciuti ma in passato molto apprezzati, traendo, da questi documenti, racconti e curiosità sulle vite di questi artisti.

L’esito di questo lavoro sarà presentato al pubblico dagli stessi studenti, sabato 13 maggio, a partire dalle ore 10.30, all’Archivio del Teatro Regio di Casa della Musica, attraverso una speciale e inedita visita guidata, “Storie nascoste…dall’Archivio storico del Teatro Regio di Parma”, che si snoderà in un percorso in sei tappe in cui i visitatori saranno condotti alla scoperta di ballerine, attrici, illusionisti, artisti del circo, uomini e donne che prenderanno vita raccontando come è possibile superare se stessi e i limiti del proprio corpo.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili: didattica@lacasadellamusica.it – 0521.031170.

Le stesse storie saranno anche raccontate in 6 video creati dagli studenti per “Raccontacene una” disponibili sul canale YouTube dedicato a “Quante storie nella storia” della Regione Emilia-Romagna.

https://www.youtube.com/@QuantestorienellaStoria

Quante storie nella storia

Quante storie nella storia nasce nel 2002, quando il gruppo di lavoro sulla didattica dell’ANAI (Associazione nazionale archivistica italiana), Sezione Emilia Romagna, sostenuto dalla Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, lancia l’idea di mostrare ad un più vasto pubblico le iniziative di alcuni archivi comunali realizzate in collaborazione con le scuole, in una “Settimana” dedicata a tutte le iniziative proposte. La “Settimana della didattica in archivio” si è da subito sviluppata e consolidata grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna che è entrata nel 2003 tra gli entri promotori. Oggi la Regione si occupa della promozione e organizzazione della intera manifestazione tramite il Settore Patrimonio culturale.