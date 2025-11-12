Casa della salute di Colorno: nei pomeriggi del 13 e 20 novembre il Cup è chiuso

La direzione del distretto di Parma dell’Azienda Usl informa i cittadini che nei pomeriggi di giovedì 13 e 20 novembre lo sportello unico-Cup della Casa della salute di Colorno sarà chiuso, per consentire al personale di partecipare ad un corso di formazione.

Si ricorda che le prenotazioni di visite ed esami specialistici si possono fare anche chiamando il numero verde unico 800.629.444, oppure on line, tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico, da www.cupweb.it e con la App “ER salute”, oltre che nelle farmacie che offrono questo servizio. La scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta e la richiesta dell’attestato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), si possono fare tramite e-mail, seguendo le indicazioni disponibili nel sito www.ausl.pr.it, nella sezione “Servizi online”.