Casa della salute di Fornovo: il medico di famiglia Praticò cessa il servizio, l’Ausl nomina Calzini

Dal 13 settembre il medico di famiglia Francesco Emmanuele Praticò cessa il servizio alla Casa della salute di Fornovo. Per garantire la continuità assistenziale ai pazienti, l’Azienda Usl, come previsto dalla normativa vigente, ha conferito l’incarico provvisorio a Paola Calzini.
Gli assistiti interessati riceveranno dall’Azienda sanitaria formale comunicazione tramite lettera e, per chi lo ha attivato, anche tramite fascicolo sanitario elettronico.
Questi gli orari di apertura dell’ambulatorio della dottoressa Calzini alla Casa della salute di via Solferino n. 37 a Fornovo: lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30; martedì dalle 8.30 alle 11.30; giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30.