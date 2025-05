Casa della Salute di Sala Baganza più sostenibile, sicura e confortevole

Sarà più comoda, sicura ed ecosostenibile, la Casa della Salute di via del Mulino a Sala Baganza, che a fine mese tornerà ad ospitare il Servizio di Assistenza Domiciliare e il Centro dialisi.

Sono, infatti, in dirittura di arrivo i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica che hanno comportato un investimento da 385mila euro, di cui il 75 per cento finanziato dalla Regione e il 25 percento dal Comune di Sala Baganza. Lavori che nella mattinata di lunedì 12 maggio sono stati oggetto di un sopralluogo da parte del sindaco e presidente di Pedemontana Sociale, Aldo Spina, dell’assessora alle Politiche sociali, Giuliana Saccani, della direttrice del U.O.C. Cure primarie distretto sud est dell’Ausl, Nicoletta Piazza e del direttore dell’azienda del welfare Adriano Temporini.

La riqualificazione degli interni e gli impianti sono stati già completati, ha spiegato Marco Beghi, progettista e direttore dei lavori dell’impresa Re.Co.E. di Vulcano Domenico. Entro una settimana verrà ultimata l’installazione dei nuovi serramenti, saranno sistemate le grondaie e, a fine mese, verrà effettuata una pulizia della facciata di tutto il fabbricato, anche di quella parte non interessata dai lavori. «L’adeguamento sismico, in osservanza delle più recenti normative – ha sottolineato il Sindaco –, permetterà la massima resistenza possibile, pari a quella dei nuovi edifici. L’efficientamento energetico è stato migliorato attraverso la coibentazione del sottotetto e l’installazione di nuovi serramenti. Si è trattato di un intervento importante – ha aggiunto Spina – reso possibile da una programmazione costruita in modo puntale e da un lavoro di squadra di tutti i soggetti coinvolti che ringrazio per la disponibilità: Ausl, Pedemontana Sociale e impresa hanno permesso di ridurre al minimo i disagi per i cittadini». Un ringraziamento ribadito dall’assessora Saccani: «La collaborazione ha consentito di superare le difficoltà».

Nicoletta Piazza dell’Ausl ha evidenziato come l’intervento si inserisca «nel quadro dell’ampliamento della Casa della Salute, con fondi del PNRR, che con il collocamento dei Servizi sociali porterà alla nascita della Casa di Comunità. Ampliamento che auspico possa concludersi nei tempi previsti, entro la primavera del 2026». Soddisfazione è stata espressa, infine, anche da Temporini: «I lavori permetteranno di avere a disposizione un edificio con caratteristiche strutturali ed energetiche migliori, a vantaggio dei servizi e dei cittadini».

Il titolare dell’impresa, Domenico Vulcano, ha ricordato come Re.Co.E. abbia già effettuato dei lavori su strutture dell’Ausl: «Questo ci ha consentito di maturare una certa esperienza nel fare il nostro lavoro mentre gli operatori dei servizi fanno il loro. Personalmente – ha concluso – sono sempre soddisfatto quando la nostra impresa può contribuire a migliorare gli spazi per i benessere della comunità».