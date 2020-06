Casa: “I profeti del no del Pd in Consiglio comunale vogliono Parma bruttina e noiosa”

Senza citarlo, l’assessore al Commercio del Comune di Parma, Cristiano Casa, risponde su Facebook al capogruppo del Pd Lorenzo Lavagetto: “Mentre a Parma i profeti del no del PD in Consiglio Comunale, che storcono il naso ogni volta che si propone qualcosa di bello, hanno detto: “no alla Cena dei Mille!” (LEGGI), a Bologna e nel resto dell’Emilia-Romagna Prodi e il presidente Bonaccini puntano a grandi cene nelle piazze maggiori della città e sotto le stelle (LEGGI), un modo per rilanciare la bellezza e l’economia in un momento difficile per tutti.

Noi ce l’abbiamo ed è famosa in tutto il mondo, si chiama Cena dei Mille e per esserci vengono a Parma da ogni parte del mondo.

Ma ai profeti del no dà fastidio tutto ciò che potenzialmente può rilanciare Parma e tutto il comparto turistico e del commercio. La vogliono, forse, bruttina e noiosa per poi dire che è bruttina e noiosa.”