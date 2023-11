Casa Madre dei Missionari Saveriani: Caritas Children presenta “Our Children Festival”

Caritas Children invita tutti a partecipare all’appuntamento “Our Children Festival” che si terrà l’1, il 2 e il 3 di dicembre presso la Casa Madre dei Missionari Saveriani a Parma, in Viale San Martino 8.

“L’espressione “Our Children” (i nostri bambini) rimanda, sì, ai nostri bambini in Italia, quelli che cresciamo in famiglia, ma anche a quelli che ci prendiamo a cuore attraverso i progetti; ed infine a quelli che ancora non riusciamo a raggiungere, ma che vorremmo in qualche modo seguire, accompagnare e curare” afferma don Corrado Vitali, Presidente dell’Associazione.

Silvia Bisaschi, Vicepresidente, ricorda quelle che sono le finalità dell’Associazione: “di fronte a tante condizioni di povertà e ingiustizia sociale presenti nel mondo, riteniamo il nostro impegno – e quello dei numerosi sostenitori – non come mero assistenzialismo ma come una doverosa forma di restituzione verso i più piccoli e i più svantaggiati. Sogniamo una comunità che riconosca i diritti dei bambini, di tutti i bambini senza distinzione, dei “nostri bambini”, appunto.”

La tre giorni rappresenta un momento di incontro e di famiglia in cui sarà possibile parlare del tema dei diritti dell’infanzia, conoscere i progetti di Caritas Children attraverso una mostra fotografica, partecipare ad un aperitivo con prodotti tipici di varie parti del mondo e, soprattutto, sperimentare la bellezza e la ricchezza delle varie culture.

Il programma

L’evento inizierà venerdì 1° dicembre al mattino con gli studenti delle scuole superiori che parteciperanno a una sessione informativa interattiva, in cui esploreranno fatti e statistiche del mondo di oggi e, insieme, proveranno a ragionare su come ciascuno di noi possa fare la propria parte per rendere questo mondo un posto più accogliente.

Venerdì sera alle 18.30 ci sarà l’inaugurazione ufficiale del festival e l’inaugurazione della galleria fotografica e della mostra d’arte degli studenti a cui prenderanno parte autorità e ospiti d’eccezione. La galleria fotografica sarà l’occasione per conoscere, attraverso le immagini, i tanti progetti che Caritas Children sostiene in Sud America, Africa e Asia. La mostra d’arte esporrà gli elaborati degli studenti di alcune classi del Liceo Artistico Toschi di Parma, realizzati al termine di un percorso di educazione alla cittadinanza globale che si era tenuto lo scorso anno scolastico insieme a Caritas Children.

Sabato 2 dicembre mattina alle 10.30 si terrà una conferenza che tratterà, grazie alla presenza di vari relatori, della situazione dei diritti dell’infanzia nel mondo, di alcuni strumenti di cooperazione internazionale, dei progetti che oggi Caritas Children sostiene e di come l’Associazione stia operando per riuscire a dare risposte alle necessità dei bambini più vulnerabili. Parallelamente alla conferenza ci sarà uno spazio per i bambini che potranno divertirsi con un ospite speciale, Mago Gigo; questo permetterà anche ai genitori di partecipare alla conferenza. Per tutta la durata del pomeriggio sono previsti giochi, face painting e laboratori per bambini.

Il sabato si chiuderà con un aperitivo dal mondo. Questa serata ha lo scopo di avvicinare le persone del mondo, con assaggi da vari paesi e in presenza di bella musica.

Domenica 3 dicembre alle 10 vivremo insieme la Messa nel santuario dei missionari saveriani. Dopo la Messa ci sarà uno spettacolo dei clown dell’associazione Viviamo In Positivo Odv, che regaleranno un momento di festa per i bambini ma non solo!

Nelle giornate di venerdì e di sabato dalle 15 alle 18 ci sarà, inoltre, una “mostra immersiva”, che offre l’opportunità di scoprire la vita di alcuni bambini che vivono in diverse parti del mondo. Lo scopo è di permettere ai visitatori di immergersi nelle storie dei bambini attraverso racconti, suoni, oggetti, profumi e immagini dei loro paesi d’origine.

Durante l’evento tutto l’evento, in parallelo alla mostra fotografica, sarà presente e un mercatino con oggetti provenienti dalle missioni sostenute.

Tutte le attività del festival sono gratuite ad eccezione dell’aperitivo dal mondo per il quale è richiesta un’offerta ed è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile usare il numero 0521.235034 per le telefonate e 333.3615609 per messaggi WhatsApp, e la mail eventi@caritaschildren.it.