Casa salute di Busseto: un doppio regalo che fa bene al cuore

È un doppio regalo quello dell’associazione Gruppo Alpini Terre del Po per la Casa della salute di Busseto. Si tratta di un holter pressorio e di una targa di ringraziamento ai professionisti della struttura dell’Azienda Usl per l’attività svolta a favore della cittadinanza.

Il capo gruppo Felice Pisaroni con una delegazione dell’associazione li ha consegnati alla direttrice del distretto di Fidenza Silvia Orzi alla presenza dell’assessore ai Servizi alla persona del Comune di Busseto Marika Morelli ed ai professionisti della Casa della salute.

“L’attrezzatura è stata acquistata con i fondi raccolti in occasione delle manifestazioni realizzate nel corso dell’anno dalla nostra associazione e con le offerte dei cittadini, simpatizzanti del Gruppo Alpini Terre del Po”, ha spiegato Felice Pisaroni.

“Ringrazio l’associazione per questa donazione – ha affermato Silvia Orzi – utile ad implementare l’offerta delle prestazioni a beneficio dei cittadini che si rivolgono alla Casa della salute di Busseto”. “Dopo la donazione di un innovativo elettrocardiografo nel marzo scorso – conclude la direttrice – il Gruppo Alpini Terre del Po con grande generosità e attenzione si conferma partner dell’Azienda Usl, per migliorare i servizi sanitari assicurati in questo territorio”.

“Il comune di Busseto ha fortemente bisogno di servizi di prossimità – ha aggiunto l’assessore Marika Morelli – in quanto siamo una realtà decentrata che conta moltissimo sui professionisti e le strumentazione della Casa della salute”.

La nuova attrezzatura è a disposizione dell’ambulatorio di cardiologia, seguito da Roberta Ceriati, ma sarà utilizzato anche per le persone assistite a domicilio, per le quali il medico di famiglia o il medico specialista richiederà l’esame.

“Si tratta di un apparecchio semplice da usare, leggero e compatto per massimizzare il comfort del paziente. Ha dimensioni contenute ed è dotato di pompa silenziosa” ha sottolineato la cardiologa Roberta Ceriati.