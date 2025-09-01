Casearia Awards 2025: trionfa il Parmigiano Reggiano di Belloni e Boccacci di Bardi

La provincia di Parma brilla ai Casearia Awards 2025, il concorso nazionale dedicato ai migliori formaggi italiani organizzato dall’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio) nell’ambito della Fiera Casearia. Tra gli otto vincitori assoluti di quest’edizione, che si è svolta dal 29 al 31 agosto ad Agnone (Isernia), spicca un prodotto simbolo del territorio parmense: il Parmigiano Reggiano Dop di Belloni Giovanni e Boccacci Giacinta di Bardi, che ha conquistato il primo posto nella categoria “Formaggi stagionati (non a pasta filata)”.

Un riconoscimento prestigioso per un prodotto che rappresenta una delle eccellenze gastronomiche italiane più amate nel mondo. La giuria, composta da 18 maestri assaggiatori Onaf, ha valutato circa 70 formaggi provenienti da tutta Italia, premiando il lavoro e la qualità dei produttori che mantengono viva l’antica tradizione casearia.

Il trofeo è stato consegnato ai vincitori dal sindaco di Agnone Daniele Saia, dal presidente dei Casearia Awards Beppe Casola, dalla consigliera Onaf Maria Sarnataro e dal presidente dell’associazione Casearia Giuseppe Di Pietro. L’opera, realizzata dall’artista Ettore Marinelli, rappresenta una “C” stilizzata, simbolo della manifestazione.