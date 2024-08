Caso sospetto di Dengue in via Gobetti: trattamenti sospesi per referto negativo

Gli ultimi due interventi di disinfestazione adulticida previsti per mercoledì 28 agosto e per giovedì 29 agosto, dalle 6 alle 8 della mattina, per il sospetto caso di arbovirosi (dengue) segnalato in via Gobetti, sono stati sospesi, come indicato dal servizio igiene e sanità pubblica dell’Ausl, in seguito agli esiti degli esami di laboratorio, che hanno attestato la negatività dei campioni.