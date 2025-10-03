Castelguelfo festeggia la “Madonna del soldato”

Nella bellissima Chiesa Romanica parrocchiale di Castelguelfo, dedicata a santa Maria Maddalena, collocata sulla Via Emilia lungo il percorso Francigeno su cui passavano i pellegrini diretti a Roma, Domenica 5 Ottobre celebrerà, come da 84 anni, la festa della Madonna del Rosario con un doppio appuntamento.

Era il 1941, e nel secondo anno di guerra parecchi giovani di Castelguelfo avevano lasciato il paese chiamati alle armi. Enrico Melegari, un castelguelfese generoso e combattente di Vittorio Veneto, divenne il “papà” di tutti i soldati castelguelfesi: si interessava della loro sorte, scriveva, teneva i contatti con le famiglie dei soldati, visitava i feriti.

Sono proprio i “suoi” ragazzi a suggerirgli di organizzare la prima domenica di Ottobre una solenne processione, in occasione della festa della Beata Vergine del Rosario, con la statua della Madonna per implorare la sua protezione su tutti i giovani combattenti e per chiedere la pace. Nasce così, nel 1941, la Festa della “Madonna del soldato”, che si celebra ogni prima domenica di Ottobre. Il cav. Melegari – mancato nel 1986 – per oltre 30 anni fu presidente dell’Associazione Combattenti e reduci di Fontevivo, ed in occasione della “Madonna del soldato” ricordava uno ad uno i castelguelfesi caduti in guerra, i cui nomi sono incisi in una lapide affissa nella “cappella dei caduti” all’interno della chiesa.

La “Madonna del Soldato” non è la Madonna della guerra, ma della pace, della negazione di ogni violenza e dell’oppressione di ogni persona, per riaffermare il bene prezioso dell’unità e della fratellanza in un mondo sempre più lacerato da odio. Oltre ad essere una storica festa del paese, è un momento religioso e civile molto sentito dalla popolazione, cui partecipano ogni anno numerosi strajè castelguelfesi e l’Associazione Combattenti e reduci di Fontevivo che con i propri labari continua ad onorare e fare memoria di chi ha sacrificato la vita per un ideale di pace e libertà.

Domenica 5 Ottobre alle ore 10 verrà celebrata la messa per implorare la pace nel mondo, cui seguirà la solenne processione con la statua della Beata Vergine del Rosario con la partecipazione dei labari della Associazione Combattenti e reduci di Fontevivo.

Nel pomeriggio, alle 17 il concerto del Coro Ferdinando Paer “Da Pacem, domine”, in cui si esibiranno la Schola Gregoriana maschile diretta dal M° Oreste Schiaffino e la Schola medievale femminile diretta dal M° Ugo Rolli con un repertorio di musiche che spaziano dal 12° al 17° secolo, sotto la direzione artistica di Roberto Penta, L’evento ha il patrocinio e contributo del Comune di Fontevivo, il patrocinio del comune di Noceto e di Parma Palatina con il sostegno della Ditta Azzali.

Ingresso libero e gratuito ad esaurimento posti.

Per info amicidicastelguelfo@gmail.com.