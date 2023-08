Castello di Bardi: gli eventi della seconda metà di agosto

Ad agosto il Castello di Bardi si arricchisce di eventi serali per deliziarvi con la sua bellezza al fresco della sera. Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello, propone per il mese di agosto:

Domenica 13 agosto: Caccia al Tesoro del Castello.

Lunedì 14 agosto: Visita Guidata Storica Notturna di Ferragosto.

Sabato 19 agosto: Visita Guidata Storica Notturna con Ghost Hunters.

Domenica 20 agosto: Scuola di Magia e Mercatino.

Sabato 26 agosto: Visita Guidata Storica Notturna. Nel mese di agosto il Castello di Bardi è aperto nei giorni feriali dalle 10.00 alle 19.00, nei giorni festivi dalle 10.00 alle 20.00 a orario continuato.

Domenica 13 agosto: Caccia al Tesoro del Castello, enigmi e rompicapo stimoleranno il tuo ingegno per scovare il tesoro perduto. Dalle ore 11.00. Evento su prenotazione.

Lunedì 14 agosto alle ore 21.00, Visita Guidata Storica Notturna di Ferragosto. Anticipa i festeggiamenti di ferragosto con un tour guidato serale presso la Fortezza, la sua storia ti conquisterà, evento su prenotazione.

Se il mistero e l’occulto vi attraggono, non potete perdere la Visita Guidata Storica Notturna con Ghost Hunters sabato 19 agosto alle ore 21.00. Ricercatori del paranormale vi coinvolgeranno in un’indagine su presenze extrasensoriali nel Castello. Evento su prenotazione.

Domenica 20 agosto dalle ore 10.00 doppio appuntamento con il Mercatino presso il Piazzale Ingresso al Castello e Scuola di Magia dove incanto e trucchi magici vi divertiranno ed intratterranno.

Date un tocco di romanticismo al vostro sabato sera con una Visita Guidata Storica Notturna in Castello sabato 26 agosto alle ore 21.00. Il refrigerio notturno allieterà il vostro tour per la Fortezza. Evento su prenotazione.

In estate la vallata si arricchisce di eventi. Lo staff del Castello di Bardi è a disposizione nel fornirvi informazioni sulle strutture migliori ove soggiornare, i locali dove gustare le squisitezze tipiche del territorio e potrà fornirvi informazioni sui luoghi più suggestivi da visitare, inoltre vi segnalerà gli eventi più caratteristici del territorio.

Costo del ticket ordinario intero mese di agosto: €7,00; ticket ridotto €4,50 (dai 4 ai 14 anni), i costi del mese di agosto potrebbero variare sulla base degli eventi.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: (+39) 3801088315 o 0525733021- info@castellodibardi.info