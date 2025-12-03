Casting call a Bardi per il docufilm “Arandora Star – 2 Luglio 1940”

Si terrà sabato 14 dicembre, nella Sala Teatro Maria Luigia di Bardi, il casting per il docufilm “Arandora Star – 2 luglio 1940”, nuova produzione di Popcult dedicata alla vicenda dell’affondamento del transatlantico britannico sul quale persero la vita numerosi emigrati italiani, molti dei quali originari dell’Appennino parmense. Un luogo scelto non a caso: il teatro bardigiano rappresenta infatti uno dei punti più significativi della memoria locale legata alla tragedia.

Il progetto, risultato vincitore del bando della Regione Emilia-Romagna a sostegno della produzione audiovisiva, vede il coinvolgimento di un team internazionale, con la partecipazione del gruppo tedesco Der Spiegel, che realizzerà alcune riprese ad Amburgo nella primavera del 2026.

«Bardi ha un legame profondo con questa vicenda – sottolinea il consigliere Matteo Daffadà – e sarà molto significativo vedere gli abitanti partecipare alle scene di ricostruzione. Molte famiglie del territorio hanno vissuto direttamente il dolore di quella tragedia. L’intento della produzione è rendere omaggio alla memoria non solo attraverso i luoghi, ma anche attraverso i volti di chi oggi ne custodisce l’eredità».

Fin dalle prime fasi del progetto è stato determinante il contributo del Comitato Pro Vittime Arandora Star di Bardi, da anni impegnato nel preservare e tramandare la memoria dei caduti del 1940.

La call è aperta a tutti, con un’attenzione particolare per specifiche fasce d’età:

uomini tra i 50 e i 60 anni

donne intorno ai 40 anni

bambine e bambini tra i 10 e i 12 anni

ragazzi tra i 25 e i 28 anni

La partecipazione è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Bardi e dello stesso Comitato Pro Vittime Arandora Star.

Per partecipare al casting è obbligatoria la registrazione online entro le ore 23 del 7 dicembre, compilando il modulo disponibile a questo link indicato dalla produzione.