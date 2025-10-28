Caterina Galli: “La X Tortellata a Parma con il Generale Vannacci. La divisone tra fascismo e antifascismo è sorpassata”

Caterina Galli è la team leader del Team Vannacci Maria Luigia Parma.

Le abbiamo posto alcune domande in vista della X Tortellata organizzata mercoledì 29 ottobre.

“La decima tortellata”… di cosa si tratta?

La decima tortellata è un modo che crediamo di impatto per riunirci tutti noi del Team Vannacci Maria Luigia e chi vuole condividere con noi i valori espressi da Roberto Vannacci. In poco tempo abbiamo riempito la sala a disposizione.

Gusteremo ottimi tortelli della tradizione e avremo un video-collegamento con il Generale.

Perché “Decima”? Così ci fate sempre la solita domanda, e ormai abbiamo perso il conto di quante volte la ponete, così come di quante tortellate fa un parmigiano medio in un anno… a ottobre sarà almeno la decima.

“La X Tortellata”, “La X MAS”: Vannacci si infastidisce quando gli pongono domande sul fascismo, però diciamo che ci mettete del vostro…

Vannacci giustamente si infastidisce perché non è possibile che ancora oggi, in politica e nei media, si ragioni tramite schemi della storia ormai ampiamente sorpassati. Oggi la divisione corretta da fare è fra sovranisti e globalisti.

La X Mas viene presa come esempio di un manipolo di italiani di grande valore, per le loro imprese eroiche e di puro patriottismo, da cui i giovani di oggi dovrebbero trarre ispirazione.

Com’è organizzato il Team Vannacci Maria Luigia Parma?

Il Team Vannacci Maria Luigia, come tutti gli altri team d’Italia (a oggi quasi 200), ha un team leader (la sottoscritta) che coordina le attività insieme a tutti gli altri componenti, tutti allo stesso livello gerarchico.

Organizziamo gazebo informativi sul territorio, svolgiamo attività regolare sui social network per presentare la nostra visione sui fatti che accadono a Parma e nel mondo, ed eventi di aggregazione come la Decima Tortellata.

Siamo già oltre 80 iscritti (puntiamo al centinaio entro la fine dell’anno) e la nostra attività sarà sempre più significativa.

Qual è il rapporto tra i Team Vannacci e la Lega?

Il rapporto tra Team Vannacci e Lega è di collaborazione per raggiungere lo stesso obiettivo a tutti i livelli: permeare la società e la politica dei concetti che ci stanno a cuore e che fanno parte tanto degli otto punti fondanti del MAC quanto del programma politico della Lega di oggi.

In estrema sintesi: Patria, famiglia, cultura cristiana. Chi vede competizione sbaglia o è in malafede. Sarà l’unione che farà la forza.

Andrea Marsiletti