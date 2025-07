Caterina Galli (Team Vannacci): segnalazione eternit nel Parco dei Vetrai

Non c’è pace per il povero parco dei Vetrai!

Anche stamattina ci arrivano segnalazioni in merito allo stato in cui versa il parco, ma la il ritrovamento di oggi lascia senza parole: eternit, lo hanno sbriciolato abbattendo le baracche!

Un materiale la cui pericolosità deriva dalla potenziale liberazione di fibre di amianto, dannose per la salute se inalate.

Chiediamo un intervento di bonifica urgente, perché per i cittadini che già devono subire il degrado in cui versa questo parco, non si aggiunga anche il rischio alla salute

Caterina Galli – Team Vannacci Maria Luigia Parma