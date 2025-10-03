Cau di Fidenza, dal 7 ottobre nuovi orari nelle ore notturne

Cambio di orari in vista per il Centro di assistenza e urgenza (Cau) di Fidenza. A partire da lunedì 7 ottobre la struttura riorganizza le aperture, in particolare durante la fascia notturna: resterà operativa tutta la notte solo il lunedì, mentre da martedì a domenica chiuderà alle 22, con la copertura garantita dalle sedi di continuità assistenziale (ex guardia medica) presenti sul territorio.

Il nuovo assetto prevede l’apertura il lunedì dalle 8 fino alle 8 del giorno successivo, da martedì a sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 8 alle 22. La decisione è arrivata dopo un’analisi richiesta dalla Regione Emilia-Romagna sugli accessi notturni al Cau di Fidenza, con l’obiettivo di garantire assistenza adeguata senza duplicazioni di servizio.

“Con i nuovi orari – spiega Silvia Orzi, direttrice del distretto di Fidenza dell’Ausl – sarà sempre assicurata la risposta ai bisogni di salute dei cittadini: nelle immediate vicinanze ci sono sia il Pronto soccorso dell’ospedale di Vaio per le emergenze sia la sede della continuità assistenziale per i casi meno gravi. Inoltre, le altre cinque sedi del distretto continueranno a operare con le stesse modalità”.

Restano invariate le regole di accesso: al Cau si possono ricevere visite mediche e alcuni esami di base senza prenotazione né ticket per i residenti in Emilia-Romagna, mentre per esami specialistici o strumentali è previsto il pagamento.

Anche le sedi di guardia medica – a Fidenza, Salsomaggiore, Fontanellato, San Secondo, Noceto e Busseto – continueranno a essere attive di notte e nei festivi, garantendo così la copertura assistenziale h24.