Cavandoli: “Approvato emendamento Lega su stop al versamento contributi per autonomi”

L’anno bianco contributivo per i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi è una grande vittoria della Lega. Con l’approvazione di un nostro emendamento alla Legge di bilancio, le partite IVA non dovranno versare i contributi previdenziali per tutto il 2021. Sarebbe stato assurdo costringere i lavoratori autonomi, come artigiani, commercianti e professionisti, a pagare tutti gli oneri contributivi nonostante i guadagni ridotti a causa dall’emergenza Covid.

L’agevolazione verrà riconosciuta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 risulterà inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il via libera al Fondo da 1 miliardo di euro destinato allo stop del pagamento dei contributi previdenziali per le partite IVA è stato dato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera che ha approvato l’emendamento alla manovra proposto dalla Lega e poi sottoscritto da tutti i partiti. Una vittoria importante per milioni di partite IVA che, pur godendo di ben poche tutele, sono fondamentali per la nostra economia e per le loro famiglie.”

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega, tra i firmatari dell’emendamento.

