Cavandoli e Campari (Lega): “Nuovi asili a Parma, oltre 16 milioni per strutture moderne”

Nuovi asili in arrivo nel parmense: 11 progetti di comuni del territorio sono entrati nella graduatoria delle nuove costruzioni, riqualificazioni, ampliamenti o ricostruzione di strutture per l’infanzia, finanziabili con risorse Next Generation Eu del PNRR e a risorse ad hoc stanziate dal Governo, per un totale di oltre 16 milioni di euro.

Degli 11 i progetti del nostro territorio in graduatoria, cinque sono già ammessi al finanziamento, per un totale di 5,22 milioni di euro, mentre gli altri sei sono stati inseriti con riserva, in attesa di integrazione documentale da parte degli enti locali interessati, per una cifra complessiva di 11,7 milioni.

Dalle graduatorie rese pubbliche dal Ministero dell’Istruzione, risultano infatti ammessi al finanziamento un progetto del Comune di Parma, 2,5 milioni per la costruzione del nuovo nido di via Montanelli, e del Comune di Calestano, 600 mila euro pe rla realizzazione di un nuovo asilo nel plesso scolastico di via Roma.

Mentre per l’ampliamento di edifici scolastici esistenti, 850 mila euro andranno al Comune di Fidenza per il nido Girotondo di via Maggio, 951.952 euro al Comune di Polesine-Zibello per il Fiume incantato di via Manzoni e 320 mila euro al Comune di Neviano Arduini per il nido della Casa fra gli Aceri in via Garulli a Scurano. Sono invece entrati in graduatoria con riserva il progetto di nuova costruzione del nido Eurosia in via Marco Biagi a Parma (2,5 milioni), l’ampliamento dell’asilo La Rondine di via Togliatti a Felino (700 mila euro) e la riqualificazione e messa in sicurezza di edificio comunale a Bore per adibirlo ad asilo nido e servizi integrativi (91.170 euro).

Per quanto riguarda i Poli per l’Infanzia, 3 progetti di comuni del Parmense sono stati inseriti in graduatoria con riserva. Si tratta di un altro finanziamento di 5 milioni di euro per il nuovo polo per l’infanzia Eurosia in via Biagi a Parma, del nuovo polo dell’infanzia di via Monti a Berceto per cui sono stati richiesti 2,1 milioni di euro e 1,13 milioni di euro per la demolizione della scuola d’Infanzia Calzetta a Isola di Compiano e la costruzione del nuovo Polo d’Infanzia.

Si tratta di risorse importanti per il nostro sistema educativo per cui è doveroso ringraziare il sottosegretario della Lega Rossano Sasso per l’impegno costante fino all’ultimo giorno della legislatura. Siamo già al lavoro per contribuire a facilitare lo sblocco delle risorse dei progetti ammessi con riserva. Mentre altri discutono di poltrone e collegi elettorali, la Lega si occupa di dare risposte ai bisogni dei territori.

Così Laura Cavandoli e Maurizio Campari, parlamentari parmigiani della Lega