Cavandoli e Murelli (Lega): “Grazie a ministro Salvini progettazione e interventi sui ponti fiume Po a Colorno e Roccabianca”

“E’ stato approvato dalle commissioni referenti del Senato l’emendamento della Lega al milleproroghe che permette di sbloccare gli interventi di progettazione e manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di collegamento tra Lombardia e Emilia Romagna. Si tratta del ponte di Castelvetro (PC) che necessita di lavori di manutenzione straordinaria per 7,5 milioni, del progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte tra Casalmaggiore (CR) e Colorno (PR), degli ingenti lavori per 20 milioni sul ponte ‘Giuseppe Verdi’ tra Polesine, Roccabianca (PR) e San Daniele Po (CR) e l’intervento da 6,5 milioni tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE).

Finalmente, grazie all’impegno della Lega e al lavoro del ministro Salvini, si potrà procedere con i bandi di gara in considerazione della proroga dei termini per l’utilizzo delle risorse precedentemente assegnate. Interventi attesi, e fondamentali per il nostro territorio, che finalmente diventeranno realtà”.

Così le parlamentari emiliane della Lega Elena Murelli, firmataria dell’emendamento al Senato, e Laura Cavandoli.