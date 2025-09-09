Cavandoli (Lega): “A Botteghino strade pericolose e studenti a rischio: la sicurezza non è rinviabile”

“Quando a chiedere strade e marciapiedi sicuri sono i giovani significa che la misura è colma. Le loro proteste dimostrano quanto sia urgente intervenire in una strada che da troppo tempo segnaliamo come insicura e trascurata.

È dal 2018 che come Lega portiamo in consiglio comunale la voce dei residenti che chiedono marciapiedi sicuri al Botteghino. Oggi la situazione è allarmante: la rotonda del Botteghino su via Traversetolo non è spostata rispetto all’asse della strada e gli automobilisti, soprattutto quando c’è poca visibilità, rischiano di non fermarsi o addirittura c’è chi si immette contromano. Il marciapiede da strada Antina a strada Traversetolo in direzione Parma non esiste, come ben documentato dalla stampa locale, la velocità dei veicoli è elevata e ci sono molti mezzi pesanti.

Sono tutte tematiche che ho portato più volte all’attenzione del sindaco e della giunta chiedendo non solo la sistemazione della rotonda, del marciapiede in lato est di strada Traversetolo almeno fino alla fermata dell’autobus, il completamento della pista ciclabile, ma anche la realizzazione di una nuova rotonda all’altezza di strada Bodrio in modo da rallentare il traffico.

Ho presentato interrogazioni, mozioni sul bilancio e richieste puntuali, ma la risposta della Giunta è sempre la stessa: promesse, programmazioni indefinite e rinvii.

Nell’ultima seduta di consiglio comunale ho ribadito la necessità di completare il collegamento ciclabile di via Traversetolo: l’assessore Borghi ha parlato di programmazione e di costi alti, ma i residenti devono essere ascoltati perchè non vivono di numeri: vivono ogni giorno il disagio di dover camminare lungo fossi e banchine dissestate, di aspettare l’autobus senza uno spazio sicuro, di rischiare con bambini e passeggini su strade trafficate. Dopo tre anni al governo della città, è ora di dar loro risposte.

Ricordo ancora quando con un’interrogazione ho sollevato il problema degli studenti che devono prendere l’autobus per Parma. In quell’occasione la giunta mi ha risposto che da via Antina possono attraversare via Traversetolo, percorrere il marciapiede in lato ovest e poi attraversare nuovamente la strada all’altezza della fermata del bus, praticamente raddoppiando il rischio di attraversamento.

Parma non può permettersi di lasciare quartieri slegati dalla città senza collegamenti ciclabili o un sicuro trasporto pubblico locale. Per questo la Lega continuerà ad incalzare la Giunta, con richieste e mozioni finché quelle richieste legittime e ragionevoli non diventeranno realtà”.



Così Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale.