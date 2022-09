Cavandoli (Lega) agli artigiani CNA: “Tetto al prezzo del gas e aiuti a famiglie e imprese”

“Bisogna affrontare da subito temi urgenti come il caro bollette, lo sblocco del superbonus 110%, i provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese provate dalla crisi. L’Unione Europea, deve agire in fretta per stabilire un tetto al prezzo del gas, bloccando l’ingiustificata speculazione in atto. Saranno necessari interventi a sostegno di famiglie e imprese per il pagamento delle bollette”, ha detto Laura Cavandoli deputata della Lega in Commissione Finanze della Camera, candidata del Centrodestra a Montecitorio nel Collegio uninominale di Parma, che ha incontrato i vertici di CNA.

“Serve anche una programmazione che renda il nostro Paese più autonomo dal punto di vista energetico e delle materia prime”, ha aggiunto.

Sui temi posti da Cna nel suo manifesto, la Cavandoli ha ribadito che il mondo produttivo italiano chiede segnali su semplificazione e sburocratizzazione, sostegno all’Export, riduzione del cuneo fiscale, flessibilità nei contratti di lavoro, formazione professionale e contrattazione collettiva, tutti temi su cui la politica deve dare risposte concrete.

Dal punto di vista fiscale, l’esponente leghista, che ha partecipato in Commissione finanze ai lavori per la Riforma fiscale, ha illustrato la proposta della Lega della Flat tax al 15%, che propone di estendere alle partite IVA con fatturato fino a 100 mila euro e in prospettiva anche a famiglie e imprese.

Per quanto riguarda il futuro della città e del parmense, essenziale “è la realizzazione delle opere infrastrutturalI come il completamento della Ti.Bre, l’Alta Velocità, il nuovo ponte di Casalmaggiore, la Pontremolese e l’elettrificazione Parma-Brescia, strategiche per il nostro territorio”.