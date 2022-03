Cavandoli (Lega): “Approvata risoluzione per costruzione ponti nel bacino del Po”

“La Commissione VIII di Montecitorio ha approvato la risoluzione Lucchini-Cavandoli della Lega che impegna il Governo ad utilizzare parte delle risorse del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) per la costruzione di nuovi ponti nel bacino del Po. Un impegno importante che non solo consentirà la sostituzione delle infrastrutture con problemi strutturali e di sicurezza, ma anche garantire il passaggio dei mezzi pesanti e la ripresa delle comunicazioni commerciali. Inoltre verranno adottate tutte le iniziative necessarie per la realizzazione in tempi brevi del ponte di Casalmaggiore da anni atteso sul territorio, perché rappresenta un collegamento strategico tra la Lombardia e l’Emilia-Romagna, due regioni importantissime per l’economia dell’intero Paese”.

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega firmataria della risoluzione.