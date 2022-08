Cavandoli (Lega): “Bene l’arresto degli autori del feroce pestaggio a Parma”

“Ringrazio i carabinieri che hanno arrestato i due giovani marocchini responsabili del feroce pestaggio che ha ridotto in fin di vita un giovane immigrato, lo scorso 15 giugno in Piazzale della Pace a Parma. Non si tratta di un caso isolato in città dove anche pochi giorni fa un altro giovane straniero è stato accoltellato al Parco Ducale e dove la decennale sottovalutazione del problema ha creato situazioni preoccupanti in molti quartieri.

Un problema, a Parma come altrove, acuito dai continui sbarchi di immigrati clandestini che si riversano nelle città alimentando il business dell’accoglienza e purtroppo anche la criminalità di strada e organizzata. Una situazione che va affrontata, a partire dallo stop agli sbarchi da tempo fuori controllo.”

Così Laura Cavandoli, deputata e consigliere comunale della Lega a Parma.