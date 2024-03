Cavandoli, Lega: “Con i militari in arrivo a Parma, città e provincia saranno ancora più sicure”

“Con i 18 militari in arrivo a Parma, la città e la sua provincia saranno ancora più sicure. Un ringraziamento al ministro dell’Interno Piantedosi e al sottosegretario Molteni per l’impegno e l’attenzione che stanno dimostrando nei confronti dei nostri territori.

Per la Lega, la tutela dell’incolumità dei cittadini viene prima di ogni cosa e lo abbiamo dimostrato prevedendo in legge di bilancio risorse preziose per consentire la prosecuzione dell’operazione ‘Strade sicure’.

Bene che si sia deciso di intervenire ancora una volta per affiancare le nostre Forze dell’Ordine nell’attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili con altri uomini, potenziando il dispositivo di sicurezza nella nostra città”.

È il commento della deputata della Lega eletta a Parma Laura Cavandoli.