Cavandoli (Lega): “Dal parco in via Amendola 800 firme di cittadini. Il sindaco non può più ignorarli”

di Andrea Marsiletti

“Oltre 800 cittadini hanno firmato per chiedere al Sindaco di chiudere nelle ore notturne il parco di via Amendola, per restituirlo davvero a famiglie e bambini, riportando la tranquillità nelle ore notturne. È un segnale fortissimo che arriva direttamente dal quartiere San Leonardo e che l’Amministrazione non può più permettersi di ignorare”.

Lo dichiara Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che ieri ha ricevuto dai residenti i moduli della raccolta firme.

“Le segnalazioni che ho più volte riportato durante il Consiglio trovano ora conferma in una mobilitazione popolare. Il parchetto, nato come spazio per i più piccoli, è diventato invece luogo di degrado: di giorno c’è chi lascia liberi i cani nell’area giochi, la sera gruppi rumorosi occupano le panchine, di notte si registrano liti e schiamazzi. È impensabile che a rimetterci siano le famiglie, costrette a rinunciare a uno spazio pubblico che dovrebbe essere sicuro e accogliente, e i residenti che di notte non riescono a dormire”.

“Nei mesi scorsi ho chiesto misure semplici ed efficaci: dalla chiusura notturna con cancelli, con eventuale riduzione degli ingressi, alla piantumazione di nuovi alberi e alla messa in sicurezza degli incroci limitrofi, ma nulla è cambiato. Ora però oltre alle denunce di un consigliere comunale e alle lamentele di alcuni cittadini, c’è un intero quartiere che ha alzato la voce. Se il Comune continuerà a non intervenire, sarà un evidente conferma che la Giunta ha scelto di abbandonare il quartiere San Leonardo e i suoi residenti al loro destino”.

