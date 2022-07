Cavandoli (Lega): “Escalation di reati in città, fermare gli ingressi illegali”

Topi d’auto, ladri di marmitte, rapine coltello alla mano, risse in strada, aggressioni, scippi, spaccate: è il bollettino di guerra pubblicato sulla stampa di Parma negli ultimi 5 giorni, a cui vanno sommati bivacchi, minacce e intimidazioni che in alcune zone della città non fanno più nemmeno notizia.

I protagonisti di questa escalation sono quasi sempre stranieri, molto spesso entrati illegalmente nel nostro Paese. Altrettanto spesso con più di un provvedimento di espulsione mai eseguito in tasca.

È il risultato della sottovalutazione del problema sicurezza e della politica dei porti aperti della sinistra a livello nazionale e locale, con Parma da tempo portabandiera.

Con Matteo Salvini al Ministero dell’Interno gli sbarchi di clandestini erano crollati del 80% ed era stato dato un forte impulso al contrasto della microcriminalità.

Bisogna fermare i continui ingressi illegali in Italia e mettere la Sicurezza tra le priorità di governo a Parma e in tutto il Paese.

Così Laura Cavandoli, consigliere comunale e deputato parmigiano della Lega.