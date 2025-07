Cavandoli (Lega): “Guerra secondo sindaco d’Italia? Aprite gli occhi e fate un giro in città”

“Michele Guerra è il secondo sindaco più apprezzato d’Italia, almeno secondo il Sole24Ore. Un dato sorprendente, considerato lo stato in cui versa la nostra città tra bivacchi, rifiuti, degrado, insicurezza e proteste sempre più frequenti da parte dei cittadini. Forse è una questione di campione più che di risultati concreti, ma sicuramente la narrazione che fa, dipingendo costantemente una città da sogno, lo ha premiato”.

“Del resto, anche Pizzarotti qualche anno fa esultava per il podio, parlando di “fiducia e affetto” dei parmigiani, ma sempre dando alle classifiche ‘il tempo che trovano’. E infatti prima è scivolato al 97° posto e infine è sparito dai radar della politica. La popolarità è effimera, i risultati delle pessime amministrazioni degli ultimi 13 anni restano e i problemi di Parma, purtroppo, stanno aumentando. Il sindaco invita a non esasperare i toni. Noi invece lo invitiamo ad aprire gli occhi e a fare un giro a piedi in città”.

Così Laura Cavandoli, capogruppo della Lega in consiglio comunale