Cavandoli (Lega): “Il Comune è immobile, attende aiuto dal Governo anche sul Mall?”

“L’amministrazione di Parma, tra immobilismo e diatribe ideologiche interne alla maggioranza, non affronta i problemi e le ferite aperte della città. Dopo il tema della sicurezza e il Ponte Europa, anche nella questione del Mall forse aspetta un aiuto dal Governo centrale, addirittura smentendo un accordo di programma proposto dall’amministrazione precedente.

Un brutto segnale per la città da una giunta che non riesce a compattarsi per trovare soluzioni ai problemi lasciati dall’arroganza dalla giunta passata, ma che è in mano a chi si oppone ideologicamente allo sviluppo della città probabilmente in nome dell’estremismo ambientalista. La Lega continuerà a monitorare la situazione e ad impegnarsi per il bene della città superando le derive ideologiche nella maggioranza consiliare”.

Così Laura Cavandoli deputata e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma.