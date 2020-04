Cavandoli (Lega): “Il Governo delude richieste Lega anche su credito d’imposta per locazioni”

“La Lega ha chiesto di togliere il vincolo agli immobili individuati in catasto nella categorie C1 (negozi e botteghe) per ottenere il credito d’imposta del 60% sugli affitti di marzo. In commissione Finanze il Governo, per voce della sottosegretaria Guerra, ha ‘aperto’ alla nostra proposta che chiedeva di ampliare le categorie catastali cui si applica il credito di imposta magari comprendendo anche il mese di aprile, ma questa norma non entrerà nel decreto Cura Italia sul quale l’esecutivo porrà la questione di fiducia.

La nostra proposta avrebbe rimediato ad un’insensata restrizione, e forse verrà ripresa in un prossimo decreto legge. Troppo poco. Si chiede collaborazione alle opposizioni ma poi non si accetta nulla. Così non va”.

Così la deputata della Lega Laura Cavandoli, segretario della commissione Finanze della Camera dei Deputati.