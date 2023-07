Cavandoli (Lega): “Il Governo si è impegnato per lo studio di fattibilità della Diga di Armorano”

“Grazie ad un mio ordine del giorno approvato con il Dl Alluvione, il Governo si è impegnato a valutare la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche, delle opere da eseguire per la realizzazione della diga in località Armorano e del relativo invaso, nel comune di Calestano in provincia di Parma.

Gli eventi alluvionali che nella prima metà di maggio hanno colpito l’Emilia Romagna e le adiacenti zone di Marche e Toscana sono stati di straordinaria intensità e durata e il fatto che si siano verificati dopo un periodo di estrema siccità ha facilitato lo scorrimento veloce delle acque e causato dissesti e frane che hanno moltiplicato i danni: per la prevenzione di simili calamità risultano di straordinaria importanza le opere per la regolazione della portata di fiumi e torrenti ed, in particolare, dighe e i serbatoi montani permettono di immagazzinare grandi volumi di acqua da utilizzare per l’agricoltura, gli usi civili, l’industria e l’idroelettrico e, allo stesso tempo, di mitigare le piene.

Esprimo pertanto grande soddisfazione per l’approvazione di questo ordine del giorno che riporta la necessaria attenzione sulla strategicità di un’opera che darebbe grande sostegno all’agricoltura del territorio parmense ma anche alla difesa idraulica della vallata”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, firmataria dell’ordine del giorno.