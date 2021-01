Cavandoli (Lega): “Il Ministro valuti la nomina di un commissario per Svoltare”

“Ho chiesto al Ministro per lo Sviluppo Economico se non ritenga opportuno nominare un commissario cui affidare la gestione della cooperativa sociale Svoltare.

Svoltare gestisce per conto del Comune di Parma numerosi servizi di welfare come il dormitorio notturno e l’assistenza per il disagio adulti, con i conti bancari sequestrati per l’inchiesta della Guardia di Finanza, si rischia che questi servizi non possano essere svolti.

Ma soprattutto Svoltare si è aggiudicata il bando per l’accoglienza di oltre 500 immigrati: chi si sta occupando di loro?

Tra gli assistiti ci sono uomini, donne, nuclei familiari, minori stranieri non accompagnati, persone in situazione di disagio sociale.

La Lega è contro l’immigrazione incontrollata e il business dell’accoglienza, non contro le persone che finiscono negli ingranaggi di questo business senza scrupoli.

La nomina di un commissario permetterebbe anche una maggiore indipendenza a fondamento della richiesta di dissequestro dei conti correnti per poter riattivare al più presto tutte le attività e pagare gli stipendi, mantenendo professionalmente sotto controllo la situazione.

Ho chiesto, inoltre, al Ministro se sia stata effettuata l’attività ispettiva e di revisione periodica o straordinaria sulla Svoltare e se intenda procedere a una verifica alla luce dell’indagine in corso.

Il quadro che emerge dalle prime notizie sull’indagine prefigura reati gravissimi. Da anni diciamo che il business dell’immigrazione presenta molte zone d’ombra su cui è necessario vigilare e fare luce, mi aspetto che il Ministro prenda in seria considerazione la mia richiesta.”

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega e componente della Commissione Finanze della Camera.