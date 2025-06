Cavandoli (Lega): “Il referendum è stato un tonfo per la sinistra”

“Con grande rispetto per chi è andato a votare, le consultazioni referendarie anche a Parma registrano un tonfo per una sinistra senza idee e senza più alcuna credibilità, che non riesce a mobilitare gli elettori neanche tramite il suo sindacato di riferimento.

Neppure in città ci si avvicina minimamente al quorum necessario con un’affluenza al 37,62 %, nonostante i plurimi inviti al voto, le numerose manifestazioni pubbliche di sinistra dedicate ai temi più vari, ma sempre mirate a portare gente alle urne.

Ancor più sorprendente il risultato del quesito sulla cittadinanza, con il ‘sì’ che in provincia supera di poco il 60% dei votanti e comunque sembra non distaccarsi dalla media nazionale che è già un flop, non rappresentando neanche il 20% di tutto l’elettorato.

Tutte le innumerevoli mobilitazioni di questi giorni a favore del voto e del sì ai quesiti, si schiantano contro la consapevolezza dei cittadini del territorio sul valore della cittadinanza italiana. I parmigiani sanno bene che un’accoglienza solo proclamata, ma senza una reale e graduale integrazione, genera solo illegalità e mancanza di sicurezza.

La sinistra ne prenda atto e, invece di urlare in modo scomposto al pericolo per la democrazia di fronte a un referendum popolare, accetti e rispetti il risultato della consultazione”.

Così Laura Cavandoli deputata della Lega eletta a Parma.