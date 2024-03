Cavandoli (Lega): “No dal Parlamento alla farina di insetti nelle mense scolastiche”

“Il Parlamento ha appena approvato una risoluzione della Lega contro l’utilizzo delle farine di insetti e dei ‘novel foods’ nelle mense scolastiche. Governo e maggioranza hanno accolto questa battaglia della Lega che impegna a valorizzare il cibo a filiera corta e a educare i nostri ragazzi a una alimentazione sana. Un segnale di buon senso a favore delle eccellenze alimentari del nostro Paese e delle loro caratteristiche nutrizionali.

Purtroppo a Parma non è andata così quando qualche mese fa il consiglio comunale bocciò una mozione da me presentata contro l’uso delle farine di insetti e dei novel foods per la preparazione dei pasti nelle scuole e negli asili comunali.

Ancora una volta la maggioranza nel consiglio comunale di Parma si è schierata contro le nostre eccellenze, negando ai bimbi e ragazzi una corretta educazione alimentare e il ruolo formativo delle mense scolastiche nella tutela e diffusione delle specialità gastronomiche del territorio.

È singolare che il no a una alimentazione sana basata sulla dieta mediterranea sia arrivato proprio dal Comune di Parma, che, come dovremmo ben sapere, è la capitale della food valley ed esprime i migliori prodotti alimentari a livello mondiale sia per qualità sia per gusto”.

Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma