Cavandoli (Lega): “Occupazione abusiva sventata a Parma grazie ai carabinieri e a decreto sicurezza”

“Ringrazio i Carabinieri della Stazione Parma Centro per essere intervenuti subito e aver liberato un appartamento occupato abusivamente nel quartiere Pablo. È la dimostrazione che le Forze dell’Ordine fanno un lavoro straordinario. Episodi come questo ricordano che le nuove disposizioni legislative del decreto sicurezza sono necessarie e vanno ampliate per impedire che certe situazioni si ripetano”.

Così la deputata parmigiana Laura Cavandoli, dopo la denuncia di quattro occupanti di origine straniera sorpresi all’interno di un immobile inagibile a causa di un incendio.

“Entrare in una casa non propria, cambiare la serratura e occuparla permanentemente non può diventare la normalità. Proprio ieri, alla Camera, abbiamo presentato alcune proposte con nuove misure sulla sicurezza che vanno esattamente in questa direzione: l’introduzione del reato di occupazione arbitraria e prevedere una procedura di sgombero rapido per tutti gli immobili occupati illegalmente, non solo per la prima casa. Così si riconosce sempre una tutela per i proprietari e un messaggio chiaro di contrasto a chi pensa di potersi prendere ciò che non gli appartiene”.

“Inoltre, tra gli occupanti abusivi di piazzale Pablo c’è chi ha precedenti penali, per di più legati all’immigrazione. Per la Lega quando si scoprono stranieri coinvolti in reati, servono verifiche immediate e procedure di rimpatrio più veloci per garantire legalità e sicurezza. L’accoglienza non può diventare un varco per chi viola le regole: chi è irregolare deve essere rimandato nel Paese d’origine con tempi certi, e più Centri per il Rimpatrio”.

“La cronaca di oggi dimostra che siamo sulla strada giusta. Le Forze dell’Ordine fanno la loro parte, ed è compito della politica dare loro più tutele e norme più efficaci. La Lega c’è, e lavora per restituire sicurezza alla nostra città”