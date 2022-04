Cavandoli (Lega): “Odg per ridurre Iva su bollette teleriscaldamento”

Il Governo ha accolto seppure come raccomandazione il mio Ordine del Giorno al Decreto Energia che chiede di estendere la riduzione dell’Iva prevista per il gas metano dal 10% al 5% anche agli utenti del teleriscaldamento, ancora esclusi dagli sgravi previsti dal Governo contro i rincari di gas ed energia.

Molti utenti del teleriscaldamento sono famiglie che lo utilizzano a livello condominiale e si accorgeranno dei rincari solo a consuntivo delle spese, anche fra qualche mese.

Solo a Parma il teleriscaldamento copre il 30% del territorio, offrendo calore a circa 60.000 abitanti.

Parliamo quindi di un’ampia fascia di popolazione che è assurdo penalizzare, non solo per un criterio di equità, ma anche perché con la loro scelta contribuiscono a ridurre l’inquinamento dal momento che le più recenti normative europee individuano nello sviluppo del teleriscaldamento uno degli strumenti principali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega in Commissione Finanze a Montecitorio nel suo intervento in aula durante la discussione sulla conversione in legge del Decreto sul contenimento dei costi dell’energia