Cavandoli (Lega): “Onorata della conferma, rappresenterò tutto il territorio”

“Sono onorata del risultato elettorale. Nel Comune di Parma ho ottenuto più voti rispetto al 2018 ed è sicuramente una grande soddisfazione personale. Tutta questa fiducia mi impone una responsabilità ancora maggiore rispetto alle scorse elezioni Politiche, quando ero stata eletta insieme ad altri tre parlamentari della Lega del territorio, Maurizio Campari, Gabriella Saponara e Giovanni Tombolato con cui ho collaborato alacremente.

Ringrazio chi ha scelto di votarmi e tutti gli amici, sindaci, amministratori e militanti che, in questa campagna elettorale breve ma intensa, mi hanno dato una mano. Questa è una vittoria di tutti noi.

Ringrazio anche il mio avversario Michele Vanolli, con cui il confronto è sempre stato corretto, civile e sui contenuti.

Sarò, come mio costume, una parlamentare rappresentante di tutto il territorio: di chi mi ha votato e di chi non lo ha fatto, delle associazioni e delle istituzioni, indipendentemente dall’orientamento politico o ideologico.

Porterò a Roma, all’attenzione del Parlamento e del Governo, bisogni e speranze della nostra gente e farò del mio meglio per portare a Parma risultati concreti.

Il risultato della Lega, all’interno del grande successo della coalizione di Centrodestra, risente della scelta di responsabilità che il nostro partito ha compiuto senza tirarsi indietro, quando era il momento di entrare nel Governo Draghi, come chiedevano i territori e i ceti produttivi, cercando di sostenere il più possibile gli italiani in difficoltà nella pandemia e bloccando ulteriori tasse e oneri come per la riforma del catasto. Non sempre la responsabilità paga in termini di consenso elettorale. Lo sappiamo tutti.

Ora dobbiamo metterci subito a lavorare per dare al Paese, alle famiglie, alle imprese italiane un governo coeso e stabile, capace di affrontare subito la crisi economica ed energetica e di dare risposte al nostro territorio a partire dalle infrastrutture necessarie per sostenerne lo sviluppo.”

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega eletta per il Centrodestra nel collegio Uninominale di Parma.