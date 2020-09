Cavandoli (Lega): “Ponte di Casalmaggiore, nuova struttura in ritardo e mancano controlli sull’esistente”

“Quando la Lega era al Governo ha ottenuto lo stanziamento in Legge di Bilancio di 250 milioni di euro per i ponti sul Po di cui 64 destinati alla realizzazione del nuovo Ponte di Casalmaggiore, il primo nella graduatoria delle strutture da sostituire.

Prima l’ex ministro Toninelli ha perso tempo prezioso senza firmare la graduatoria, poi la neo ministra De Micheli ha destinato altrove le risorse, spiegando che era meglio così perché l’opera sarebbe stata portata avanti da Anas che avrebbe dovuto acquisire la proprietà della strada Asolana in tempi rapidi.

Se ne parlava un anno fa, ma nonostante la firma del DPCM già a gennaio 2020, questo non è stato ancora pubblicato e quindi il trasferimento è ancora bloccato.

Ho presentato un’interrogazione al Ministro per sapere a che punto è la progettazione del nuovo ponte che dovrà collegare Colorno a Casalmaggiore e che tempistica si prevede, visto che l’attuale struttura tra pochi anni dovrà essere definitivamente chiusa.

Nel frattempo, oggi sul vecchio ponte, anche a causa della ulteriore proroga della chiusura del ponte Verdi di Ragazzola, passano più di 5 mila veicoli al giorno, tra cui camion e mezzi agricoli pesanti, con costante violazione dei limiti di velocità e di peso che aumentano l’usura e rischiano di diminuire la durata della struttura.

Ricordo al Ministro che l’infrastruttura è fondamentale per il collegamento tra le 2 regioni più avanzate del Paese e che i cittadini delle 3 province direttamente interessate hanno già sofferto la chiusura di quel ponte da settembre 2017 a giugno 2019.

Nell’interrogazione ho chiesto al Ministro se intenda adottare iniziative urgenti, secondo la propria competenza, per assicurare al più presto l’operatività dei sistemi di monitoraggio sul ponte e la messa in opera di sistemi automatici per la rilevazione delle violazioni dei limiti di peso e velocità stabiliti per il transito dei veicoli, allo scopo di evitare un continuo sovraccarico delle strutture e garantire una migliore conservazione e durata vitale all’infrastruttura, nelle more della realizzazione del nuovo ponte”.

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega protagonista di diverse iniziative parlamentari sul tema e autrice dell’ ODG che aveva inserito il nuovo Ponte di Colorno tra le priorità da finanziare nella Legge di Bilancio 2019.