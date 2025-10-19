Cavandoli (Lega): “Ripristinare il nucleo cinofilo della polizia locale di Parma. Serve un servizio stabile”

“Ogni volta che a Parma vengono impiegate le unità cinofile, i risultati si vedono: controlli efficaci, interventi mirati contro lo spaccio e maggiore sicurezza nei parchi, davanti alle scuole e nelle zone più difficili della città. Peccato che oggi, per averle, si debba chiedere rinforzi da Bologna o da Reggio Emilia. Eppure le esigenze ci sono tutte. È ora che Parma torni ad avere un proprio nucleo cinofilo stabile e operativo”.

“In Emilia-Romagna sono presenti alcuni nuclei cinofili antidroga delle forze dell’ordine statali che operano su tutto il territorio regionale, ma questo non basta. Molti Comuni hanno scelto di istituire o utilizzare unità cinofile proprie, anche tramite convenzioni tra enti locali, riconoscendone l’efficacia e il valore operativo. È evidente che si tratta di una precisa volontà politica, non solo di una scelta organizzativa: investire in questi servizi significa contrastare concretamente lo spaccio e scoraggiare chi, sciaguratamente, si avvicina al mondo della droga”.

“Con progetti ben elaborati è possibile accedere anche a finanziamenti pubblici per sostenere l’istituzione di nuovi nuclei o l’impiego di quelli esistenti nei corpi di polizia locale. Ancora una volta, come Lega, chiediamo quindi che il Comune si muova in questa direzione, anche per rafforzare la funzione di prevenzione verso i più giovani.”

“Un cane addestrato per questo tipo di ricerca non si trova dall’oggi al domani: servono tempo, formazione e risorse. Per questo bisogna pensarci al più presto, per restituire a Parma uno strumento di sicurezza efficace, concreto e vicino ai cittadini. Chiedo quindi al nuovo comandante della Polizia Locale – a cui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro e di una lunga permanenza in città – di avviare un percorso per ricostituire il nucleo cinofilo, soppresso da una decina d’anni, e al sindaco e alla Giunta di mettere a bilancio le risorse necessarie”.

Così Laura Cavandoli, deputato e capogruppo della Lega in Consiglio Comunale