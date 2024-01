Cavandoli (Lega): “Riscaldamento rotto al PalaLottici, prima figuraccia dell’anno per gli impianti comunali”

“L’anno sportivo per Parma inizia con una figuraccia per gli impianti sportivi comunali: il riscaldamento del PalaLottici non funziona e il CUS Parma deve annullare il meeting indoor di atletica legge previsto per domenica 7 gennaio. Dopo l’ultima figuraccia mediatica per il freddo che ha imposto la rinuncia al meeting ‘Merry Sprintmas 2023’ del velocista azzurro Ceccarelli, dopo 20 giorni nulla è cambiato.

Eppure il PalaLottici è stato interamente rinnovato dopo l’alluvione del 2014 e restituito all’atletica cittadina solo 6 anni fa. Già alla fine del 2018, si era provveduto alla sostituzione del generatore di calore e del bruciatore oltre all’adeguamento dell’impianto esistente già interessato da un guasto, con problemi ricorrenti visto che sono emerse lamentele da parte di atleti e sportivi ancora ad inizio 2023.

Ci auguriamo che il guasto venga risolto rapidamente e che il Comune risponda più tempestivamente alle richieste di manutenzioni negli impianti sportivi, onde non penalizzare le società sportive cittadine come già è stato nella pessima gestione dell’impianto natatorio di via Zarotto, chiuso urgentemente nel novembre 2021e mai più riaperto.”

Così Laura Cavandoli, deputato della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Parma