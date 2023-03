Cavandoli (Lega): “Solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria dopo l’ennesima aggressione”

“Ancora un’aggressione all’interno del carcere di Parma ai danni degli agenti della polizia penitenziaria a cui esprimo la mia solidarietà e vicinanza. Un detenuto particolarmente violento avrebbe aggredito e tentato di strangolare il personale del nucleo traduzioni e piantonamenti. L’ennesimo episodio che dimostra come il personale del penitenziario di Parma sia quotidianamente esposto a episodi gravissimi che mettono a repentaglio la propria incolumità. Situazione aggravata dal fatto che la Casa circondariale di Parma ospita molti reclusi con problemi di natura psichiatrica o sanitaria grave. Per questo motivo ho presentato un’interrogazione parlamentare sulle criticità del carcere cittadino e per sapere quali misure si vorranno adottare per ripristinare ordine e sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario”.

Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega, Laura Cavandoli.