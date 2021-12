Cavandoli (Lega) sulla disabilità: “Con una nuova card, vita più facile per 4 milioni di italiani”

L’introduzione della Disability Card semplificherà la vita a circa 4 milioni di italiani sostituendo i certificati cartacei, con un taglio drastico alla burocrazia.

La card raccoglie tutte le informazioni che servono per facilitare l’accessibilità, evitando alle persone di portare sempre con sé tutti i documenti che dimostrano la propria invalidità. Questo vale anche per l’accesso alle ZTL di ogni Comune italiano. Può sembrare una cosa banale ma fino a oggi non era così.

La tessera si potrà richiedere dalla prossima primavera, esibendola sarà anche possibile accedere gratuitamente ai musei pubblici e usufruire in futuro di sconti, convenzioni e tariffe agevolate con diversi enti e soggetti pubblici e privati.

Grazie all’impegno del ministro Erika Stefani, nel campo del sostegno alla disabilità, l’Italia sta facendo passi avanti anche con investimenti importanti: nel 2021 sono stati stanziati 100 milioni nel Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e il decreto Sostegni bis ha incrementato di 40 milioni il Fondo per la non autosufficienza. Inoltre, nel decreto Semplificazioni è previsto che il superbonus 110% si applichi anche agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Infine in Legge di Bilancio è stato proposto un ‘pacchetto’ aggiuntivo di fondi per circa 200milioni dedicato alle disabilità.

Così Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità